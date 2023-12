Première réussie pour la Reef Tahiti Nui Festival

Tahiti, le 20 décembre 2023 – Le week-end dernier, sur le spot de Taharu'u, avait lieu la première édition de la compétition de surf Reef Tahiti Nui Festival. Organisé par le Tahiti Nui Surf Club, l'événement rassemblait les meilleurs espoirs juvéniles de Tahiti autour d'un concept inédit proposant pour la première fois des air shows.



Avec seulement quatre compétitions dans l'année, difficile pour les jeunes surfeurs locaux d'engranger assez d'expérience en compétition, surtout lorsque l'on compare avec les autres grandes nations du surf comme l'Australie ou les États-Unis. Fort de ce constat, le Tahiti Nui Surf Club a décidé de prendre les choses en main en proposant au calendrier une nouvelle compétition dédiée aux moins de 18 ans. Toutefois, il s’agit de plus qu'une simple épreuve, l'organisation ayant en effet décidé d'innover en proposant des animations de paddleboard, des séances de massage, mais aussi et surtout des épreuves de air show afin de mettre en avant le surf new school porté par ces nouvelles générations de surfeurs.



Et à ce jeu, Maunakea Hioe chez les juniors, Liam Sham Koua chez les minimes et Kiara Goold chez les ondines ont fait la différence. Les trois jeunes 'aito ont l'habitude de briller dans le domaine, n'hésitant pas à sortir les grosses manœuvres durant leurs séries du championnat. En bodyboard, Tevai Taana a été intraitable, remportant toutes ses séries jusqu'en finale. Chez les pupilles de moins de 8 ans, Naiki Pierson a confirmé son statut de jeune espoir du surf local en proposant à chaque série le plus haut total de score. Il remporte la finale face à Tamahau Shun, Mauhere Hioe et Mohea Choune.



Dans les catégories reines, chez les minimes, le jeune Liam Sham Koua n'en finit pas d'impressionner. Le prodige, qui affiche une saison 2023 hors norme, a une nouvelle fois fait parler son talent : 17,90/20 dès sa première série, les intentions étaient claires. Le jeune surfeur s'est hissé jusqu'en final avec brio, s'imposant avec la manière face à de sérieux clients : Anuaiterai Gatien, Kavei Pierson et Tauirai Henriou-Oopa. Du côté des juniors, les ténors du circuit ont répondu présent. En finale, on retrouvait Maunakea Hioe, Toaura et Haunui Haumani, ainsi que Samuel Ozabal. Une série serrée qui s'est jouée à peu de choses. Mais pour cette fois, Toaura Haumani prenait l'ascendant, terminant ainsi la saison avec une magnifique victoire. Et enfin chez les ondines, Kiara Goold s'est offert le doublé, remportant les catégories minimes et juniors.