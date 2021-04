Première réunion du réseau de fermes en agroécologie

Tahiti, le 7 avril 2021 - Dans le cadre d’un programme pour la gestion durable des écosystèmes, la CPS et la direction de l’agriculture ont souhaité mettre en place un réseau de fermes visant à démontrer la viabilité technique, économique et sociale des systèmes agroécologiques. Suite à un appel à candidature, sept exploitations ont été sélectionnées début 2020. Les agriculteurs lauréats se sont réunis pour la première fois les 24 et 25 mars 2021 à Papara.



Dans le cadre du programme PROTEGE (projet régional océanien des territoires pour la gestion durable des écosystèmes), la communauté du pacifique (CPS) et la direction de l’agriculture ont souhaité mettre en place un réseau d’exploitations visant à démontrer la viabilité des systèmes agroécologiques.



Suite à un appel à candidature lancé au cours du dernier trimestre 2019 par la direction de l’agriculture, chef de file de la thématique « agriculture et foresterie » de ce projet européen, sept exploitations ont été sélectionnées début 2020 sur les îles de Tahiti (deux fermes), Raiatea, Hiva Oa, Ua Huka, Ahe et Fakarava. Les agriculteurs retenus se sont retrouver pour la première fois les 24 et 25 mars 2021 à Papara.



Au programme des deux journées, différents ateliers ont permis d’échanger sur les différentes pratiques de chacun puis de mobiliser l’intelligence collective du groupe pour définir les objectifs, les priorités d’actions et les modalités de fonctionnement du réseau.

Des visites de terrain ont également été organisées sur les exploitations de deux fermes à Papara et Mataiea, suivies d’une sensibilisation à l’utilisation des plantes de service (engrais verts et plantes refuges à auxiliaires) et des discussions sur la certification biologique. Ce premier atelier a permis de créer une relation de travail constructive et amicale entre les différents acteurs et qui sera utile pour tirer pleinement partie de ce réseau.