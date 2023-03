Première pierre pour les travaux de la pointe Riri en vue des JO 2024

Tahiti, le 28 mars 2023 – Ce mardi, la première pierre des travaux d'aménagement de la pointe Riri, en vue des JO 2024 a été posée. Ils ont pour objectif l'exploitation de la zone en vue des épreuves de surf qui se dérouleront à Teahupo'o. La zone sera transformée avec, entre autres, la remise en état des berges, la création d'un parc, la construction d'un espace restauration, de fare pote'e et d'un village artisanal.



La première pierre des travaux d'aménagement de la pointe Riri, située à Toahotu, en vue des Jeux Olympiques de 2024 a été posée ce mardi, en présence notamment des ministres des Grands travaux et des Sports, René Temeharo et Naea Bennett. Les travaux, qui vont débuter très prochainement, ont pour objectif “l'exploitation de la pointe Riri lors des épreuves de surf de Paris 2024 qui se dérouleront à Teahupo'o”, a indiqué la présidence à travers un communiqué. Pour cela, il y aura deux volets d'aménagements. Le premier sera maritime avec “la remise en état des berges, de l'enrochement du site, de la construction d'une cale de mise à l'eau au profit des pêcheurs, d'une mise à l'eau en faveur des va'a et de la création d'une marina équipée de 29 emplacements ainsi que de trois postes pour les tenders de croisières”. Le second volet sera lui terrestre avec la construction d'un parking de 150 places mais également d'un parc, d'un espace de restauration, d'un village artisanal, des fare pote'e ainsi que des espaces aménagés pour les familles et les enfants. Le cout total de l'opération est estimé à 1,7 milliard de Fcfp. La fin des travaux est quant à elle fixée à mai 2024. En marge de cette cérémonie, les services du Pays et de l'État, en présence des élus de la commune et des équipes de Paris 2024 se sont réunis à la mairie de Vairao pour le deuxième comité de pilotage des épreuves de surf des JO, afin de faire le point sur l'avancée des toutes les opérations mises en œuvre.