Première exposition artisanale de sculpture et tressage miniaturisés

PAPEETE, le 18 mai 2019. Le ministre de la Culture et de l’Artisanat, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a inauguré la première exposition de sculpture et tressage miniaturisés, samedi matin, à la mairie de Papeete.





Cet événement est organisé par la fédération des artisans « Vahine Vaero Rimatara », avec le soutien du ministère de la Culture et le service de l’artisanat traditionnel. Grâce au travail et à la persévérance du président de la fédération, Jacques Tarina, et de la vice-présidente, Iaera Tefaafana, cette exposition, qui réunit 25 artisans de Rimatara, permettra au public de découvrir la miniaturisation, un art ancestral autrefois très pratiqué sur cette petite île des Australes mais qui était depuis quelque peu tombé en désuétude.



C’est sous l’impulsion de Hiro Ouwen, sculpteur et graveur sur nacre, qui avait dispensé une formation axée sur la finesse des motifs et la sculpture miniaturisée, qu’est venue cette volonté au sein de la fédération de faire renaître cette technique ancestrale.



Dans le domaine de la miniature, la finesse du travail nécessite de la patience, une dextérité précise et minutieuse, avec des critères bien particuliers, comme des fibres de pandanus de 2 millimètres de largeur maximum. Pour atteindre un résultat parfait, l’artisan prend beaucoup plus de temps que pour tresser un panier de taille normale. En vannerie, la hauteur d’une miniature doit être comprise entre huit et douze centimètres et en sculpture, celle-ci est de huit centimètres. La particularité des sculptures vient aussi des motifs spécifiques aux « Tuh’a’a Pae », réputés pour leur finesse.



Cette manifestation se tient dans la salle annexe de la mairie de Papeete, jusqu'au dimanche 26 mai. Au programme : deux concours sur deux jours chacun, portant respectivement sur le tressage d’un panier en pae’ore et une sculpture sur bois, auront lieu du lundi 20 au jeudi 23 mai, de 9 heures à 15 heures, pour une remise des prix prévue le vendredi 24 mai à 10 heures.



Ouverte au public de 8 heures à 17 heures tous les jours, la première exposition artisanale de sculpture et tressage miniaturisés prendra fin le dimanche 26 mai à 15 heures.