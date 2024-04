Premier échange entre les ministres de la Défense américain et chinois en près d'un an et demi

Washington, États-Unis | AFP | mardi 16/04/2024 - Les ministres de la Défense américain et chinois se sont entretenus mardi pour la première fois en un an et demi, a annoncé le Pentagone, nouveau signe de la volonté des deux superpuissances de maintenir le dialogue malgré des tensions toujours très fortes.



Cet échange survient au moment où les Etats-Unis cherchent à renforcer leur coopération en matière de défense dans la région Asie-Pacifique afin de lutter contre l'influence croissante de la Chine, tout en maintenant des lignes de communication ouvertes avec Pékin afin de prévenir une escalade des tensions.



Le ministre américain de la Défense Lloyd Austin et son homologue chinois Dong Jun se sont entretenus par vidéo-conférence, a indiqué le Pentagone.



Au cours de cet échange, "les deux responsables ont discuté des relations de défense entre les Etats-Unis et la République populaire de Chine et des questions de sécurité régionale et mondiale", a précisé le porte-parole du Pentagone Pat Ryder dans un communiqué.



Lloyd Austin "a mis en avant l'importance de continuer à ouvrir les lignes de communication militaires" entre les deux puissances et a "réaffirmé que les Etats-Unis continueront de voler, naviguer et opérer en toute sécurité et de manière responsable, partout où le droit international le leur permet".



Il a ensuite "souligné l'importance du respect de la liberté de navigation en haute mer garantie par le droit international, en particulier en mer de Chine méridionale".



Cet échange survient moins d'une semaine après un sommet inédit à Washington entre dirigeants américain, philippin et japonais, au cours duquel ils ont notamment condamné le "comportement dangereux et agressif" de Pékin dans cette zone maritime stratégique.



Dans un avertissement clairement destiné à Pékin, le président américain Joe Biden s'y est engagé à défendre les Philippines en cas "d'attaque".



Forte crispation



Le dialogue sur la sécurité militaire entre les deux pays, convenue par Joe Biden et Xi Jinping lors d'une rencontre en novembre en Californie a récemment repris, avec une réunion de travail début avril entre représentants militaires américains et chinois à Hawaï.



Mais le dernier échange important du chef du Pentagone avec son homologue chinois remontait à novembre 2022, date à laquelle il avait rencontré le ministre de la Défense d'alors, Wei Fenghe, au Cambodge.



Wei Fenghe a été succédé par Li Shangfu. Ce dernier avait échangé une poignée de main et quelques mots avec Lloyd Austin lors d'une conférence sur la Défense tenue en juin à Singapour. Les deux ministres n'avaient toutefois pas mené d'entretien formel. Li Shangfu a ensuite été remplacé par Dong Jun.



Pékin avait décidé de rompre les discussions militaires de haut niveau menées avec Washington après la visite de Nancy Pelosi, alors cheffe démocrate de la Chambre des représentants, à Taïwan en 2022.



La Chine et les Etats-Unis ont traversé une période de très forte crispation au début de l'année 2023, liée au survol du territoire américain par un ballon chinois.



Malgré un certain dégel de leurs relations, les tensions demeurent toujours très fortes, qu'il s'agisse de rivalité technologique ou de Taïwan.



Avant que les dirigeants américain et chinois ne s'accordent en novembre sur la reprise de discussions militaires, le ministre américain de la Défense américain avait mis en garde contre des accidents qui pourraient dégénérer en l'absence de communication entre les armées des Etats-Unis et de la Chine.



En décembre, le chef de l'état-major américain Charles Brown s'était entretenu avec son homologue chinois Liu Zhenli.



Les Etats-Unis et la Chine "continuent de discuter des futurs engagements entre nos hauts responsables militaires et de la défense", a indiqué un haut responsable américain sous condition de l'anonymat.



"Ces rendez-vous nous donnent l'occasion d'éviter que la compétition ne dégénère en conflit en parlant franchement de nos préoccupations", a-t-il précisé.

