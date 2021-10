Premier décès du Covid en 10 jours

Tahiti, le 27 octobre 2021 - Un nouveau décès suite à une infection par le Covid est enregistré mercredi après dix jours de répit, depuis le 17 octobre dernier.



Avec un nouveau décès enregistré en 24 heures -le premier en 10 jours- le bilan des morts en lien avec la pandémie est mercredi de 636 personnes en Polynésie, où la vague de Delta poursuit sa décrue avec quatre nouveaux dépistages positifs enregistrés au cours des dernières 24 heures et 31 cas actifs recensés sur l'ensemble du territoire. Sur le front des hospitalisations, on compte toujours 23 malades en observation dont sept en service de réanimation.

La campagne de vaccination anti-Covid marque le pas depuis maintenant plus d'un mois. Seules 195 doses de vaccin ont été administrées mardi. A ce jour, 66,1% des Polynésiens de plus de 12 ans présentent un schéma vaccinal complet.