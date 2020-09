Premier décès du Covid-19 en Polynésie : Les condoléances du haut-commissaire

Tahiti, le 10 septembre 2020 - Le haut-commissaire Dominique Sorain a adressé jeudi un message de condoléances à la suite du premier décès d’un Polynésien lié au Covid-19.



"J’ai appris ce jour avec une grande tristesse le décès d’un polynésien, première victime de la Covid- 19 au fenua.



Mes premières pensées vont vers sa famille et ses proches à qui j’adresse mes plus sincères condoléances.



L’annonce de ce premier décès nous touche tous particulièrement.

Cette terrible nouvelle nous rappelle qu’il faut continuer à se protéger et à protéger nos proches de ce virus.



Aujourd’hui, c’est par une responsabilité collective, en appliquant strictement les mesures sanitaires et les gestes barrières, que nous devons nous protéger et surtout protéger les personnes vulnérables.



Notre vigilance collective est notre meilleur rempart contre cet ennemi invisible, et je serai, ainsi que mes services, plus que jamais mobilisé pour lui faire barrage.



En ce moment difficile, je tiens également à rendre hommage à tous les personnels de santé en première ligne contre cette maladie, et plus généralement à toutes les personnes qui s’engagent chaque jour à protéger notre population.



Ensemble, unis, nous réussirons à surmonter cette épreuve."