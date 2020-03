Premier cas de coronavirus aux Fidji, une ville confinée

Suva, Fidji | AFP | jeudi 19/03/2020 - Les Fidji ont annoncé jeudi leur premier cas de Covid-19 et confiné la ville où il a été repéré alors que la panique gagnait certains habitants.



"Il y a un cas confirmé de Covid-19 dans la ville de Lautoka, un patient qui a récemment voyagé à l'étranger" et a été placé à l'isolement "sous surveillance médicale attentive", a tweeté le ministre de la Santé Ifereimi Waqainabete.



Il s'agit d'un steward de 27 ans de Fiji Airways ayant récemment voyagé aux Etats-Unis et en Nouvelle-Zélande, selon les autorités qui tentent de retrouver les passagers et membres d'équipage des vols qu'il a empruntés.



L'annonce a généré des réactions de panique à Suva, des habitants se ruant sur les supermarchés et, selon le Fiji Times, des parents se précipitant dans les écoles pour récupérer leurs enfants.



Le Premier ministre Frank Bainimarama a lancé à la télévision un appel au calme aux 930.000 Fidjiens: "l'unité nationale ne doit pas faire défaut. Personne ne doit permettre que ses actions soient guidées par la peur ou la panique".



Lautoka, deuxième ville du pays avec 55.000 habitants, sera isolée pendant deux semaines, a-t-il précisé.



Une quarantaine à domicile obligatoire est instaurée pour tous les arrivants dans le pays. Les rassemblements de plus de 20 personnes sont interdits.



Les îles du Pacifique, au système de santé fragile --aux Samoa, la rougeole a tué l'an passé 86 personnes, surtout des enfants-- ont instauré d'importantes restrictions de déplacement. Les Marshall ont interdit les vols entrants et la plupart des arrivées par bateau.



Le virus a atteint certaines îles comme Guam (huit cas) ou la Polynésie française (trois). Les Samoa ont détecté un cas suspect.