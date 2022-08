Premier cas connu de grippe aviaire chez un marsouin

Stockholm, Suède | AFP | mercredi 30/08/2022 - Un marsouin mort sur une plage suédoise en juin a succombé à la grippe aviaire, dans le premier cas identifié chez ce type de cétacté dans le monde, a annoncé l'Institut vétérinaire de Suède mercredi.



"A notre connaissance c'est le premier cas confirmé au monde de grippe aviaire chez un marsouin", a déclaré la responsable vétérinaire Elina Thorsson dans un communiqué.



"Il est probable que le marsouin soit entré d'une façon ou d'une autre en contact avec des oiseaux infectés", a-t-elle expliqué.



Fin juin, le jeune mâle avait été retrouvé échoué, encore vivant, sur la côte ouest de la Suède. Malgré les tentatives de badauds de le ramener vers des eaux plus profondes, il souffrait d'épuisement et est mort le soir même.



Le virus de la grippe aviaire, H5N1, a été retrouvé dans plusieurs de ses organes, selon l'institut vétérinaire.



"Contrairement aux phoques, où les maladies liées à des virus aviaires ont été détectées à de nombreuses reprises, il n'y a qu'une poignée de cas rapportés de virus grippaux chez les cétacés", a souligné Mme Thorsson.



La grippe aviaire a déjà été détectée chez d'autres mammifères, dont les renards roux, les loutres, les lynx et les putois, selon l'institut suédois.



L'Europe et l'Amérique du Nord sont actuellement confrontées à une vaste épidémie de grippe aviaire parmi les oiseaux sauvages, contaminant également de nombreux élevages.