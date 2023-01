Premier accident mortel de l'année

Tahiti, le 2 janvier 2023 - Le corps d'un homme de 23 ans a été retrouvé cette nuit à côté de sa moto en contrebas d'un pont au PK 38 à Papara. Une enquête a été ouverte en recherche des causes de la mort.



