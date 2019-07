Préavis de grèves à l’OPT, Onati et Fare Rata

PAPEETE, le 3 juillet 2019 – Dans trois préavis adressés aux dirigeants de l’Office des postes et télécommunication et de ses deux filiales Onati et Fare Rata, une intersyndicale rassemblant la CSIP, la CSTP-FO, O oe to oe rima et le Sapot menace d’une grève illimitée à compter de lundi prochain.



Une intersyndicale CSIP, CSTP-FO, O oe to oe rima et Sapot a déposé mardi une série de trois préavis de grève auprès des directions de la holding de l’Office des postes et télécommunications et de ses deux nouvelles filiales de droit privé, Onati et Fare Rata. Le préavis arrive à échéance lundi et prévoit une grève illimitée en cas d’échec des négociations sur pas moins de 22 points de revendications.



Divisées en trois parties, les revendications portent premièrement sur l’application du plan Ambition 2020, et notamment sur le projet de câble Manatua, deuxièmement sur les conditions de travail et rémunérations et troisièmement sur les institutions de représentation syndicale à l’OPT.



Pêle-mêle, les syndicats regrettent un manque d’informations sur le projet du câble Manatua, dénoncent des problèmes d’organisation, regrettent même que le logo de la société Onati ne soit pas assez « fédérateur », ou encore demandent une série de revalorisations de primes et avantages sociaux.



Contactée, la direction de l’OPT et de ses filiales n’a pas souhaité s’exprimer pour le moment. Selon nos informations, des négociations ont déjà eu lieu ces dernières semaines sur la base de cahiers de revendications. Maintenant les préavis déposés, de nouvelles réunions de négociations sont prévues jeudi et vendredi.