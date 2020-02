Préavis de grève aux affaires sociales

La situation reste tendue aux Affaires sociales. Jeudi, une intersyndicale CSTP-FO et A Ti’a i Mua a déposé un nouveau préavis de grève auprès de la direction du service du Pays pour les mêmes motifs que celui déposé en octobre dernier. « La DSFE est confrontée à une charge de missions supplémentaires et en hausse depuis 2018. A contrario, les moyens et les outils de travail sont en forte diminution », indique le préavis. « Le service ne peut assumer pleinement ses missions et se trouve dans l’obligation d’agir dans l’urgence au détriment du bien-être de la population en souffrance ». Le préavis précise également que « les dernières négociations ouvertes suite au préavis déposé en octobre sont aujourd’hui insatisfaisantes et n’ont apporté que peu voire pas de réponse concrète ». Sans accord, la grève sera effective le 12 février prochain pour une durée illimitée.