Préavis de grève aux affaires sociales

Papeete, le 22 octobre 2019 – Trois semaines après le débarquement de la directrice des Affaires sociales (DSFE) et la grogne des agents demandant davantage de moyens pour mener à bien leurs missions, un préavis de grève co-signé par la CSTP-FO et A Ti’a I Mua a été déposé mardi matin auprès de la direction de la DSFE.



C’était prévisible, un préavis de grève co-signé par la CSTP-FO et A Ti’a I Mua a été déposé mardi matin auprès de la direction des Solidarité, de la famille et de l’égalité (DSFE). Les confédérations signataires expliquent que « la DSFE est confrontée à une charge de missions supplémentaires et en hausse depuis 2018 » et que « a contrario, les moyens et les outils de travail sont en forte diminution ». Le prévis indique que le service ne peut « plus assumer pleinement ses missions » et « se trouve dans l’obligation d’agir dans l’urgence au détriment de la population en souffrance ». Plus précisément, les syndicats visent le travail supplémentaire demandé par la mise en place du nouveau dispositif des « aidants feti’i » et le transfert des missions de la CPS à la DSFE.



Début octobre, un courrier des agents de la DSFE au président Edouard Fritch dénonçait déjà cette situation. En réponse, la ministre des Solidarité, Isabelle Sachet, avait choisi de débarquer sa directrice de la DSFE, Christiane Ah-Scha, suscitant une levée de bouclier au sein du service. Dans une lettre de soutien à la directrice, pas moins de 130 des 200 agents avaient fait part de leur « incompréhension » devant cette décision de la ministre et devant le refus du gouvernement d’entendre leurs difficultés. La ministre avait alors « convoqué » une réunion de l’ensemble des agents de la DSFE à la mairie de Pirae, pour assurer la DSFE de son « soutien » et demander plus de « cohésion », tout en promettant que sa porte était « ouverte ».