Préavis de grève au Hilton Moorea

Tahiti le 30 avril 2024 – La confédération O oe to oe rima a déposé un préavis de grève à l’hôtel Hilton Moorea & Spa vendredi dernier. Elle dénonce notamment le non respect du personnel, « un management inapproprié » ou encore un « licenciement abusif et non justifié ». Si aucun accord n’est trouvé, le mouvement de grève prendra effet ce jeudi 02 mai. Les négociations ont commencé et « cela se passe bien » assure la direction.



Un préavis de grève a été déposé vendredi dernier à l’hôtel Hilton Moorea & Spa par la confédération O oe to oe rima. Le document liste six points de revendication dont le premier concerne le non-respect du personnel, « le mensonge », un « management inapproprié », le « dénigrement du droit d’expression des instances représentatives du personnel », ou encore des « discriminations contre les sanctions disciplinaires », telles qu’un « licenciement abusif et non justifié » par la direction.



La confédération syndicale demande également à ce que la direction fasse un point de situation relatif au service charge depuis 2018. Un dispositif qui figure dans la convention collective du travail de l’industrie hôtelière du fenua et rendu obligatoire en 2007 par arrêté du conseil des ministres. Les hôtels appliquent ce service charge sur les factures d’hébergement et de restauration de leur clientèle puis le reverse annuellement à leurs salariés. Ce service charge se monte aujourd’hui à 6%, et le syndicat demande à ce qu’il soit relevé à hauteur de 10%.



Concernant les indemnités de départ à la retraire, les départs volontaires, ou les licenciements économiques, O oe to oe rima demande à ce que l’employé touche 100% du salaire par année de service



Le mouvement de grève prendra effet ce jeudi 02 mai à 00 heures si aucun accord n’est trouvé. Contactée la directrice de l’hôtel Hilton Moorea & Spa, Rose Richmond, a assuré que les négociations ont débuté et que « cela se passe bien ».