Préavis de grève au CHPF

Tahiti, le 22 juin 2021 - L'intersyndicale (CSTP-FO, CSIP, Otahiti, O oe to oe rima, A tia I Mua, SPCHDT, SPEPPF) du CHPF annonce mardi dans un communiqué le dépôt d'un préavis de grève. Les syndicats revendiquent notamment le "suivi du protocole de fin de conflit" signé le 1er avril dernier et la "transparence de l'organisation et du fonctionnement de la direction des ressources humaines". L'intersyndicale indique qu'elle se tient à la disposition de la direction pour fixer l'heure et le lieu des négociations, précisant qu'à défaut d'accord durant la période de préavis, elle appellera le personnel à une cessation du travail pour une durée illimitée à compte du 28 juin à minuit.