Préavis de grève à l'hôpital de Uturoa

Un préavis de grève a été déposé lundi à l’hôpital de Uturoa à Raiatea. L’intersyndicale de l’établissement public réclame notamment que les heures supplémentaires du personnel soient payées, que l’hôpital puisse recruter du nouveau personnel, et la mise en place d’une "procédure concrète" pour lutter contre la "maltraitance au travail". Le préavis arrivera à échéance le 11 février à minuit si aucun accord de principe n’est passé avec le gouvernement.



L’intersyndicale du personnel soignant de l’hôpital de Raiatea avait déjà tenté de déposer un préavis de grève le 17 janvier. Un vice de forme avait renvoyé le dossier. "Ce n'est pas plus mal, cela nous a permis de mieux cerner les revendications de chacun des services de l’hôpital", explique Philippe Dubois, secrétaire général du syndicat du personnel soignant des îles-Sous-le-Vent, affilié CSTP FO. Selon lui, il manque 38 postes à combler sur les 170 que compte l’hôpital.



