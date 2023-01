Tahiti, le 16 décembre 2023 – Le syndicat des personnels de la santé des îles Sous-le-Vent affilié à la CSTP-FO a annoncé lundi avoir déposé la semaine dernière un préavis de grève à l’hôpital de Raiatea-Uturoa. Le personnel revendique, entre autres, “le paiement des heures supplémentaires” ou “l’arrêt de la maltraitance du personnel”.



Le syndicat des personnels de la santé des îles Sous-le-Vent affilié à la CSTP-FO a déposé le 13 janvier, un préavis de grève générale illimitée, auprès de l’hôpital de Raiatea-Uturoa pour l’ensemble des services. D’après le communiqué, les agents revendiquent plusieurs points, comme le refus du “démantèlement de l’hôpital public de Uturoa, l’augmentation des ressources humaines pour corriger le manque actuel et permettre la création d’un service de pédiatrie et d’une Usc-UHCD (unité de service et d’hospitalisation courte durée), le paiement des heures supplémentaires, la mise en place d’un plan de formation adapté à l’hôpital” et enfin “l’arrêt de la maltraitance du personnel”. Selon la CSTP-FO, ce préavis n’aurait “aucun lien” avec celui déposé au CHPF vendredi, les revendications étant “totalement indépendantes et différentes les unes des autres”.