Préavis de grève à l’OPH

Tahiti, le 9 juillet 2020 - A Tia I Mua a déposé jeudi un préavis de grève à l’Office polynésien de l’habitat avec effet le 15 juillet. Le syndicat demande un gel des embauches dans l’établissement public.



A Tia I Mua menace d’appeler à la grève pour 24 heures "à l’OPH de Pirae et dans toutes les antennes" de l’établissement public à compter du mercredi 15 juillet, zéro heure, si aucun accord n’est obtenu avec la direction de l’Office polynésien de l’habitat. La confédération syndicale exige des engagements pour une refonte du fonctionnement de l’établissement et en attendant, le gel des embauches.



Faire mieux avec des moyens humains inchangés et optimisés, tel est le vœu des élus du personnel en proie à des doutes quant au maintien des emplois "au-delà de 2023", à l’OPH.



"Lors du dernier conseil d’administration, 30 nouveaux postes ont été approuvés pour porter l’effectif de l’OPH à 227 personnes", constate le préavis de grève déposé jeudi au siège de l’établissement à Pirae. Le syndicat y constate pourtant que "les opérateurs de logements sociaux en métropole et en Nouvelle-Calédonie fonctionnent avec un ratio d’effectifs bien inférieur". Et même si "l’argument de la direction pour justifier cette inflation est l’augmentation de l’activité et la nouvelle réglementation", le syndicat rappelle qu’au "début des années 2000, l’activité était sensiblement la même qu’aujourd’hui et l’effectif (…) de moins de 150 personnes".