Préavis de grève à Taiarapu-Est

Tahiti, le 8 août 2021 - La confédération syndicale des agents communaux de Polynésie (Cosac) a déposé un préavis de grève jeudi sur le bureau du maire de Taiarapu-Est. La Cosac dénonce des pressions sur les agents communaux et demande l'arrêt de "la mise au placard" de certains fonctionnaires. la confédération demande également l'augmentation des heures de travail des agents en temps non complet.



La confédération syndicale des agents communaux de Polynésie (Cosac) a déposé un préavis de grève jeudi auprès de la municipalité de Taiarapu-Est. Les agents ont sept revendications, parmi lesquelles l'augmentation du temps de travail pour ceux et celles à temps non complet, et en particulier chez les agents de surveillance des élèves, les cantiniers et cantinières ou encore les agents d'entretien dans les établissements scolaires. Autre revendication, l'arrêt des "pressions" subies par le personnel ainsi que l'arrêt de "la mise au placard" de certains agents, la possibilité du paiement des heures supplémentaires effectuées par les agents à temps non complet ou encore la mise en avant des recrutements par mutation interne des agents à temps non complet pour des postes à temps complet ou avec un temps de travail supérieur. Selon nos informations, dès lundi des négociations sont prévues. Et si aucun accord n'est trouvé, la grève devrait prendre effet le mercredi 11 août à 00 heure et ce pour une durée indéterminée.