Pré-alerte cyclonique à la Réunion: Berguitta devient "cyclone tropical intense"

Paris, France | AFP | lundi 15/01/2018 - Le préfet de la Réunion a déclenché lundi à midi (09h00 à Paris) le niveau "pré-alerte cyclonique", en raison de l'arrivée dans les jours à venir de Berguitta, devenu un "cyclone tropical intense", a annoncé la préfecture.



Le classement en cyclone intense équivaut à un ouragan de niveau 3 pour les Antilles. La classification des cyclones est différente selon les océans.

Berguitta était située lundi en début d'après-midi à 830 kilomètres à l’est-nord-est de La Réunion, selon le site de Météo-France et "présente donc une menace potentielle pour l’île dans les jours à venir (au-delà des prochaines 24h)", a expliqué la préfecture dans un communiqué.

Berguitta était jusqu'à lundi une forte tempête tropicale qui s'est transformée en cyclone. "L'oeil (du cyclone, ndlr) s'est formé en fin de matinée" lundi, a précisé Météo-France Réunion dans un communiqué.

Selon le communiqué, "un passage du centre du cyclone à proximité immédiate de La Réunion, voire directement sur l'île, est une éventualité tout à fait envisagée, même si à une échéance d'environ 72 heures il reste encore une marge d'incertitude non négligeable sur la trajectoire précise" du cyclone.

"Après avoir stationné sur place depuis dimanche, Berguitta devrait se remettre en marche d'ici demain mardi et amorcer un déplacement vers l'ouest dans un premier temps, avant d'accélérer ensuite sa course, tout en infléchissant sa trajectoire plus vers le sud-ouest, se rapprochant alors plus directement de l'île Maurice, puis de La Réunion", ajoute le communiqué.

La dégradation du temps "est attendue pour mercredi, avec un début de renforcement des vents (les rafales pourront dépasser les 100 km/h en journée) et l'arrivée des premières bandes pluvieuses périphériques". "Une dégradation plus importante des conditions météorologiques pourrait ensuite intervenir dans la nuit de mercredi à jeudi et surtout jeudi matin, en fonction de la trajectoire finale" du cyclone, selon Météo-France Réunion.

La trajectoire par rapport à lundi matin a un peu changé, "la courbe s'est un peu plus rapprochée de la Réunion, il devrait passer pas loin", a indiqué à l'AFP Frédéric Nathan, prévisionniste à Météo-France.

Mardi, "La Réunion demeurera en dehors de la zone d'influence directe de Berguitta" et "le temps va rester clément sur la majeure partie de l'île", précise Météo-France Réunion.

A l"heure actuelle, "les vents observés moyennés sur 10 minutes sont de 165 km/h, avec des rafales jusqu'à 230km/h, près du centre (du cyclone)", a précisé Frédéric Nathan.

La préfecture a invité la population à "se tenir informée régulièrement sur l’évolution du phénomène" et à "ne pas entreprendre de longues randonnées en montagne ou de sorties en mer".