"Poutine avait tort": Biden vante l'unité des Occidentaux face à l'invasion de l'Ukraine

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 01/03/2022 - Le président russe Vladimir "Poutine avait tort. Nous étions prêts", va clamer Joe Biden mardi devant le Congrès, pour vanter l'unité de l'Occident face à l'invasion de l'Ukraine, et en espérant sans doute rallier des Américains qui doutent profondément de lui.



Et selon plusieurs médias américains, il devrait faire la preuve de cette étroite coordination internationale en annonçant une nouvelle sanction, majeure: la fermeture de l'espace aérien américain aux avions russes, déjà décidée par l'Union européenne et le Canada.



"Au cours de notre histoire nous avons appris cette leçon: si les dictateurs ne paient pas le prix de leur agression, ils causent encore plus de chaos", doit également déclarer le président américain dans son premier "discours sur l'état de l'Union", dont la Maison Blanche a diffusé à l'avance un court extrait.



Le président russe "pensait que l'Occident et l'Otan ne répondraient pas. Et il pensait pouvoir nous diviser chez nous" aux Etats-Unis, dira-t-il à partir de 21H00 (02H00 GMT mercredi).



Joe Biden espère peut-être trouver dans l'effroi qui a saisi l'Amérique l'élan d'unité qu'il s'efforce, en vain, de créer aux Etats-Unis depuis son élection.



Chaque année, le chef de l'exécutif américain vient rendre compte au pouvoir législatif, dans le cadre très solennel du Capitole, de son action politique.



L'exercice est généralement plutôt consacré aux questions nationales mais, cette fois, le démocrate de 79 ans se doit d'évoquer autant la marche du monde que "l'état de l'Union", lui qui avait promis en arrivant à la Maison Blanche de former une grande coalition des démocraties face aux régimes autoritaires.



L'Ukraine sera présente constamment en arrière-plan de ce rendez-vous majeur de la vie politique américaine.



La Première dame Jill Biden a invité l'ambassadrice du pays aux Etats-Unis, Oksana Markarova, à ses côtés au Capitole. Pennsylvania Avenue, la grande artère qui va de la Maison Blanche au Capitole, a été pavoisée du drapeau bleu et jaune de l'Ukraine.



"Un meilleur plan"



Mais dans ce discours qui sera aussi abondamment commenté qu'il a été méticuleusement composé, Joe Biden ne fera pas pour autant l'impasse sur la grande préoccupation quotidienne des ménages américains: l'inflation galopante.



A l'augmentation des prix, il veut répondre par un surcroît de productivité et par un sursaut industriel autant que technologique.



"Nous avons le choix. Une manière de combattre l'inflation est de baisser les salaires et d'appauvrir les Américains", doit-il déclarer, toujours selon ces extraits livrés à l'avance.



"J'ai un meilleur plan", va-t-il assurer. "Plutôt que de dépendre de chaînes d'approvisionnement étrangères, produisons aux Etats-Unis", dira celui qui a toujours promis de donner la priorité aux emplois américains et aux entreprises américaines.



Joe Biden a fort à faire pour prouver aux Américains que le pays est, avec lui, entre de bonnes mains.



Selon les derniers sondages, ils sont moins de 40% à en être convaincus, malgré la croissance forte, malgré le chômage bas, et malgré la pandémie qui semble desserrer son étau: le port du masque sera d'ailleurs facultatif lors du discours du président.



Rien de tout cela ne profite jusqu'ici à Joe Biden ni aux démocrates, qui redoutent de perdre à l'automne leur très mince majorité au Congrès.



Au-delà de l'énorme handicap politique qu'est l'inflation, les clivages aux Etats-Unis sont plus vifs que jamais sur les grands sujets de société, comme l'avortement, les armes à feu, la lutte contre le racisme ou les discriminations sexuelles.



Sur le plan politique, Donald Trump continue à chauffer ses partisans et le climat reste électrique.



La police du Capitole a remis en place, avant le discours de Joe Biden, les barrières qui ont protégé l'édifice après son attaque en janvier 2021 par des partisans de l'ancien président républicain.