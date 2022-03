Poursuite des travaux du dossier Marquises à l'Unesco

Tahiti, le 19 mars 2022 - Des ateliers de réflexion sont organisés à Tahiti du 15 au 24 mars pour cerner les bases du plan de gestion des îles Marquises qui sera présenté le 11 octobre, dans le cadre de la procédure de demande d'inscription de l'archipel au patrimoine mondial de l'Unesco.



Dans la poursuite des travaux engagés pour étayer la demande d'inscription des îles Marquises au patrimoine mondial de l'Unesco, plusieurs ateliers interservices se tiennent du 15 au 24 mars, en partenariat avec l’Office français de la biodiversité (OFB). Ils doivent permettre de cerner les bases du plan de gestion des îles Marquises, en identifiant des actions de gestion cohérentes pour l'archipel dans la perspective d'une inscription. Ce plan de gestion sera présenté le 11 octobre prochain, prochaine étape de la procédure d'inscription à l'Unesco.



Organisés à Tahiti, ces ateliers interservices sont mis en place sous la houlette du ministère de la Culture, en collaboration avec les élus marquisiens. Ils regroupent plusieurs services du Pays et des élus locaux, selon des thématiques précises. Leurs conclusions serviront de base de réflexion lors d'ateliers participatifs prévus prochainement sur place aux Marquises.



Le 25 janvier dernier, le Comité français du Patrimoine Mondial (CFPM) se prononçait en faveur de la poursuite du dossier de candidature des îles Marquises pour une inscription sur la liste du Patrimoine de l'Unesco. Une étape décisive dans cette procédure. Elle appelle aujourd'hui la présentation d'un plan de gestion co-construit et concerté avec l’ensemble des services du Pays, élus, acteurs socio-économiques et habitants de l’archipel. Cette présentation constituera la dernière phase du processus de demande d’inscription des Marquises au patrimoine de l'Unesco.