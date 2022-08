Pour sa rentrée, le CAPF dévoile ses 1ers événements

TAHITI, le 17 août 2022 - Tandis que les élèves du conservatoire effectuent leurs inscriptions, l’établissement détaille les rendez-vous à venir. Trois événements marqueront le mois de septembre dont le Tahiti Soul Jazz Festival, 2e édition.



Comme chaque année, au conservatoire artistique de la Polynésie française (CAPF), la rentrée passe par l’organisation de rencontres élèves/parents/professeurs. Elles ont démarré ce mercredi et durent jusqu’à vendredi. Elles sont l’occasion d’inscrire enfants et adultes dans l’une des 30 disciplines traditionnelles et classiques enseignées. Les cours débuteront dès lundi au centre de Tipaerui, dans les antennes du CAPF (Pirae, Punaauia et Moorea) ainsi que dans les établissements scolaires partenaires. Il s’agit des collèges et lycées qui accueillent le dispositif des classes à horaires aménagés Ceux-ci comptent d’ailleurs un nouveau venu : le collège de Afareaitu de Moorea.

D’un point de vue pédagogique, l’année 2022-2023 sera marquée par un effort spécial concernant la pratique du reo tahiti dans les différentes disciplines. Cet axe est en réalité la poursuite d’une dynamique engagée l’année dernière.



Le grand retour du Tahiti Soul Jazz Festival



Le conservatoire produira cette année une trentaine de spectacles. Les premiers sont le concours 2022 de tā’iri paumotu le vendredi 16 septembre, la deuxième édition du Tahiti Soul Jazz festival du 19 septembre au 1er octobre et le concours des Voix des outremers le 27 septembre.



La première édition du Tahiti Soul Jazz festival a eu lieu en 2019 avec, en tête d’affiche, Dee Dee Bridgwater. Plus de 3 000 spectateurs avaient assisté aux trois soirées. Cette année, l’événement espère connaître le même succès. La manifestation culturelle est toujours portée par la société 2DZ, soutenue et accompagnée par le Pays, la Mission culturelle du haut-commissariat mais également le conservatoire et la Direction de l’environnement.

Le concept reste inchangé pour cette deuxième édition “ devenir un festival de jazz et de soul incontournable dans le Pacifique, faire rayonner la Polynésie française tout en respectant une démarche écoresponsable ”, résume Fred Dubuis, fondateur et organisateur. Les artistes invités s’engagent sur les valeurs qui fondent le festival à travers des créations artistiques originales avec des artistes locaux.



La programmation du festival 2022 sera une spéciale Nouvelle-Orléans, ville considérée comme le berceau du jazz. La société 2DZ rappelle que la Nouvelle-Orléans et sa musique ne sont pas inconnues à Tahiti. L’île a vécu l’ambiance de cette ville juste après la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 1950 Papeete comptait plusieurs clubs de jazz dont le fameux Quinn’s. Au milieu des années 80, l’unique boîte de jazz de Tahiti s’appelait même The New Orleans.



Invités et artistes locaux sur scène



Sont invités : le New Orleans jazz orchestra (Nojo), Gabrielle Cavassa et Erica Falls. Le Nojo a été créé en 2002. Il fêtera ses 20 ans à Tahiti. Il est détenteur d’un Grammy Awards et est devenu une référence du big band version Nouvelle-Orléans. Gabrielle Cavassa est une chanteuse-compositrice d’origine italienne installée à la Nouvelle-Orléans. En 2021, elle a été récompensée au concours international de jazz Sarah Vaughan. Enfin, Erica Falls, chanteuse et compositrice, a grandi à la Nouvelle-Orléans. Son amour pour la soul lui vient de son quartier. Elle a été désignée en 2017 meilleure chanteuse au Best of the beat awards.



Plusieurs artistes locaux sont également attendus sur scène. On citera Michel Poiroi “ à qui nous avons donné carte blanche ”, souligne fred Dubuis et Teiva LC “ qui est la voix soul de Tahiti et qui sera entouré de musiciens que nous n’avons pas l’habitude de voir avec lui ”. Le big Band du conservatoire sera également présent il travaillera directement avec les invités. Une résidence d’artistes étant organisée en amont de l’événement. “ Les artistes assureront par ailleurs des masterclass gratuites et interviendront dans les classes à horaires aménagés ”, annonce Fred Dubuis.



L’écoresponsabilité comme fondement



L’organisation du festival se fait dans le respect de l’environnement. “ Nous embarquons d’ailleurs l’hôtel qui nous accueille dans cette démarche ”, insiste Fred Dubuis. Lequel répond aux attentes, s’équipant de contenants durables et promettant une restauration à base de produits locaux. Pour sensibiliser à la protection de l’environnement, un village d’acteurs œuvrant dans ce secteur sera dressé la journée du samedi. Une trentaine d’associations ainsi que des entreprises engagées sont attendues. Lors de la première édition, elles étaient déjà en partie présentes. “ Et cela avait eu un impact ”, assure Fred Dubuis. D’abord, les associations et leurs membres s’étaient rencontrés permettant de construire ensemble de nouveaux projets. “ Et ils avaient gagné en visibilité .”



Rendez-vous



Le 16 septembre : concours 2022 de ta’iri paumotu dans les jardins du Musée de Tahiti et ses îles. À 18 heures.

Du lundi 19 septembre au samedi 1er octobre : 2e édition du Tahiti Soul Jazz Festival sur le motu de l’InterContinental.

Le 27 septembre le concours des Voix des outremers au Grand théâtre de la Maison de la culture.



Contacts



FB : Conservatoire artistique de la Polynésie française Te Fare Upa Rau.

Tel : 40 50 14 14



