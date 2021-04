Pour les dancings, la CPME demande un couvre-feu à 1 heures du matin

Tahiti, le 16 avril 2021 - « Urgence économique » oblige, la CPME demande officiellement au haut-commissaire de la République, que le couvre-feu soit repoussé de 22 heures à 1 heure du matin, afin "d'augmenter la plage horaires" de nombreux établissements de nuits et permettre aux dancings notamment de rouvrir.



Si le syndicat des petites et moyennes entreprises apporte tout son soutien aux mesures énoncées, il souligne l’importance d’une l’augmentation de la plage horaire d’activité, "notamment pour les restaurants et les bars, mais aussi pour permettre la réouverture des discothèques". "Cette décision permettrait à un bon nombre d’entreprises, d’augmenter leur plage horaire de travail et pour certaines de redémarrer leur activité" poursuit le courrier, signé du président, Christophe Plée. Ce dernier rappelle par ailleurs que ce secteur d'activité a consenti de "nombreux efforts" depuis le début de la crise. Il précise toutefois qu’à l’instar des autres mesures, le haut-commissaire aurait "toute latitude pour revenir sur celle-ci, au cas où les données sanitaires se dégraderaient".