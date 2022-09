Pour les Journées du patrimoine, la bibliothèque de l'UPF ouvre le Fonds patrimonial polynésien

Tahiti, le 13 septembre 2022 – À l'occasion des Journées du patrimoine, la bibliothèque de l'Université de la Polynésie française ouvre le Fonds patrimonial polynésien, vendredi et samedi. Les visiteurs pourront découvrir d'anciennes photos, cartes postales, dessins, gravures, lithographies et projections vidéo ainsi que des animations sur le thème de l’abondance.



Les Journées du patrimoine se dérouleront vendredi et samedi. À cette occasion, la bibliothèque de l'Université de la Polynésie française organise des visites du Fonds patrimonial polynésien, un fonds d’études, de recherche et de conservation rassemblant ouvrages, documents et iconographies relatifs au triangle polynésien publiés dans le monde entier. Le thème retenu cette année par l'UPF pour ces journées est “Te oho nō te tau ‘auhunera’a, les prémices de l'abondance”, en hommage à l’ouvrage de Patrick Araia Amaru. Le public pourra alors découvrir d'anciennes photos, cartes postales, dessins, gravures, lithographies et projections vidéo valorisant la nature, la faune et la flore, le rāhui, ou encore des scènes de vie du marché de Papeete de l’époque. Les visiteurs pourront également découvrir la bibliothèque numérique et scientifique polynésienne Ana’ite, qui comprend des œuvres comme une esquisse de mangues par Boullaire ou encore une scène de préparation du lait de coco, issue du fonds documentaire de l’ancien éditeur Christian Gleizal qui a rejoint récemment les collections de la bibliothèque de l’UPF.



Les visites seront assurées par des professionnels du livre et du patrimoine. Les enseignants et étudiants de licence en langues polynésiennes seront également présents et proposeront des lectures de textes sur le thème de l'abondance. Plusieurs intervenants extérieurs animeront, quant à eux, divers ateliers de création végétale, de confection de couronnes végétales ou encore de dégustations autour du coco.

“Le patrimoine, l'affaire de tous” “Le patrimoine culturel polynésien est l’affaire de tous, c’est le message que nous souhaitons passer à l’occasion de cet événement qui réunit chaque année de nombreux visiteurs, qu’ils soient étudiants ou extérieurs à la communauté universitaire”, indique dans un communiqué le nouveau directeur des bibliothèques de l’UPF, Samuel Lespets. “À ce titre, la bibliothèque de l’université se veut un acteur culturel de premier plan et entend rendre accessible ses trésors afin que les Polynésiens s’approprient ses documents et puissent s’en servir, dans un but de transmission et de diffusion de la connaissance.”



Les Journées du patrimoine à l'UPF débuteront à 9h30 vendredi et 9 heures samedi. Les visites et les ateliers sont gratuits. Il est toutefois nécessaire de s'inscrire au préalable sur le site internet de la bibliothèque de l'université, bibliotheque.upf.pf.



