Pour le Pays Tahuareva est sacrée, mais pas ses rochers à dynamiter

Tahiti, le 20 mai 2021 – Saisie par son ministre de tutelle sur la situation de la montagne Tahuareva à Tautira, qui doit faire l'objet de travaux de dynamitage, la direction de la culture et du patrimoine reconnaît la sacralité du lieu mais assure que les travaux portent sur "la partie basse d’un des flancs de la montagne" qui ne représente aucun "ancrage mythique précis".



Alors que la contestation gronde toujours à Tautira autour du projet de sécurisation des flancs de la montagne Tahuareva par le dynamitage de trois énormes roches, la direction de la culture et du patrimoine (DCP) a diffusé jeudi matin un communiqué portant sur la sacralité du lieu. Depuis plusieurs jours en effet, plusieurs riverains s'opposent au projet en insistant sur le caractère sacré de la montagne pour les habitants de Tautira. Le leader de Heiura-Les Verts et ancien ministre de l'Environnement, Jacky Bryant, est même monté au créneau en début de semaine en dénonçant le silence du ministre de l'Environnement et de la Culture sur ce sujet de la préservation du patrimoine culturel du site. Le ministre en question, Heremoana Maamaatuaiahutapu, avait réagi dans nos colonnes en annonçant avoir saisi la direction de la culture et du patrimoine pour étudier la question.



Les conclusions du service du Pays ont donc été diffusée jeudi. La DCP indique s'être "rendue à Tautira le mercredi 19 mai" et avoir à cette occasion "rencontré et discuté avec de nombreux acteurs présents sur place, et notamment Monsieur Ueva Hamblin, maire délégué de Tautira, accompagné de plusieurs détenteurs des traditions orales du village". Selon les travaux de la DCP : "La montagne (mou’a) Tahuareva est, en effet, un haut lieu culturel de Tautira. Elle représente le point culminant de référence de l’ancienne chefferie de Fatutira comme cela est spécifié dans le paripari fenua local. De plus, dans les différentes versions du mythe du héros culturel local Hono'ura, Tahuareva fait partie de ses attributs et recèle la grotte dans laquelle il aurait grandi. Par ailleurs, Tahuareva constituait autrefois un repère de navigation pour les pirogues et aujourd’hui pour les pêcheurs locaux."



Pas de "menace" du patrimoine



La DCP reconnaît que "de nombreuses interprétations sur la sacralité de cette montagne circulent comme argument pour s’opposer au projet de sécurisation porté par le Pays". Mais pour le service du Pays, "la zone à sécuriser porte exclusivement sur la partie basse d’un des flancs de la montagne sur lequel des rochers menacent de tomber sur la route de ceinture". Conclusion, ce projet de sécurisation "ne constitue donc en rien une menace au patrimoine immatériel de ce site". Et la DCP de préciser que les opposants au projet arguent qu’il s’agit d’un "point d’envol des âmes" qui serait donc menacé. "Or, si tel est le cas cela ne concernerait que le sommet et les crêtes du mont, mais en rien la parcelle concernée."



Enfin, la direction de la culture et du patrimoine conclut en indiquant que si les rochers menaçant de tomber font partie intégrante de ce site culturel, ces derniers "représentent un véritable danger pour les usagers de la route". Et que "pour l’heure" rien n’indique que ces rochers en question représentent un "quelconque ancrage mythique précis" mais aussi "qu'à ce jour aucun site archéologique n’a été répertorié sur ladite parcelle". Reste à savoir si ces arguments contenteront les opposants au projet. Rien n'est moins certain.