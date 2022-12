Pour la Sainte-Barbe, l’État rend hommage aux pompiers polynésiens

Tahiti, le 14 décembre 2022 - Lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe qui s'est déroulée mercredi, le haut-commissaire Éric Spitz et le président du Pays, Édouard Fritch, ont rendu hommage aux sapeurs-pompiers. À cette occasion, le représentant de l'État a déclaré que la patrie était “reconnaissante” envers les pompiers polynésiens qui sont allés aider lors des violents incendies d'août dernier en métropole.



Le haut-commissaire de la République, Éric Spitz, ainsi que le président du Pays, Édouard Fritch, ont assisté mercredi à la cérémonie de la Sainte-Barbe qui s'est déroulée au haut-commissariat. À cette occasion, quatre sapeurs-pompiers de la commune de Punaauia ont été décorés pour acte de courage et de dévouement, deux sapeurs-pompiers ont reçu les diplômes de commandement. 21 soldats du feu, qui avaient rejoint la métropole en août dernier pour aider leurs collègues de l'Hexagone, ont quant à eux reçu une lettre de félicitations.



Lors de son discours, Éric Spitz a rendu un hommage appuyé à ces pompiers en leur assurant que la patrie leur était “reconnaissante”. Se référant aux Tamari'i Volontaires, le haut-commissaire a félicité l'action de ces “hommes, volontaires, qui se sont rendus en métropole, non pas pour combattre sous le feu ennemi mais pour combattre un feu sans précédent”. Le représentant de l'État a aussi souhaité rendre un hommage plus large aux pompiers du fenua qui assurent “avec humanité et abnégation des opérations qui peuvent paraître simples mais qui nécessitent un grand sens de la fraternité” : “Se pencher sur l'indigent, réconforter la maman inquiète, tendre la main aux matahiapo nécessitent de profondes valeurs humaines.”



Enfin, lors de son allocution, le haut-commissaire a rappelé que la Sainte-Barbe est “un moment important dans la vie de la sécurité civile et plus particulièrement dans la vie des sapeurs-pompiers” puisqu'elle célèbre la “sainte patronne des artificiers et des soldats du feu” dont on peut espérer la “protection et le réconfort dans les moments éprouvants tant physiquement que moralement que vit chaque sapeur-pompier au cours de sa carrière”.