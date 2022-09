Pour TNTV, la production locale reste une priorité

TAHITI, le 8 septembre 2022 - À l’occasion de la rentrée de TNTV, la directrice Mateata Mamaatuaiahutapu a fait le point sur sa stratégie et les grands rendez-vous donnés cette fin d’année. Il n’est pas question, pour elle, de changer une stratégie gagnante. La chaîne continuera à mettre en avant la production locale. Elle annonce par ailleurs le lancement d’une radio dans les mois à venir.



Lundi 5 septembre, la grille de rentrée a été lancée sur TNTV. Toujours axée sur la proximité, la chaîne a programmé les émissions phares et appréciées et prévu des nouveautés. Mateata Mamaatuaiahutapu, la directrice, explique qu’elle ne souhaite pas “ changer une stratégie qui fonctionne ”.



À son arrivée en 2015, et malgré les coûts, elle a enclenché une dynamique qui consiste à mettre en avant la production locale. En 2015, cette production représentait 30% de la programmation, aujourd’hui elle tourne entre 45 et 50 %. “ Cela a toujours été au cœur de la chaîne .”



Tous les soirs dès 17 heures, différentes thématiques sont abordées par ce biais : environnement, décoration, automobile, tourisme, secteur primaire… “ Nous avons pris le pari d’arrêter les télénovelas à ces horaires. ” À noter, la diffusion d’un documentaire attendu sur la Croix-Bleue. Il s’agit d’un engagement moral fait par de nombreux Polynésiens qui, en signant à la Croix-Bleue avec un représentant d’église promettent d’arrêter de boire (parfois de consommer de la drogue) pendant une période donnée. Ce documentaire sera diffusé le mercredi 28 septembre à 19h25. Pour compléter la grille, TNTV diffuse des émissions et série de ses chaînes partenaires TF1 et M6.



Contre toute attente, à l’heure des réseaux sociaux, le média télévision résiste. En Polynésie, les foyers aiment regarder les informations, émissions, documentaires sur petit écran, y compris les jeunes. Les 18/30 ans seraient encore 30% à l’apprécier.





Info services et mini-série



Fenua Access revient pour une troisième saison avec un nouveau générique et un nouvel habillage. À midi, une émission pour les matahiapo traitera de thématiques particulières de manière très pratique. Intitulée Manava, elle renseignera les téléspectateurs au quotidien à partir du 12 septembre.



Te Tumu Ora, à partir du 14 septembre permettra de découvrir les plantes polynésiennes et leurs bienfaits en compagnie de la présentatrice Manea Tixier et du docteur en agronomie et en sciences des sols Charles Garnier.



Côté divertissement, une mini-série de 3 minutes sera diffusée le week-end dès le 10 septembre. Il s’agit d’une adaptation de la pièce de théâtre Mon Tane est un farani de Stéphane Martino. Côté culture, la chaîne souhaite soutenir les artistes du fenua. Aussi le vendredi, place sera faite à la musique, aux concerts des chanteurs, compositeurs, musiciens du fenua. Deux émissions représenteront les meilleurs moments du concert Te Moana Nui a Hiva qui avait eu lieu à To’ata en mai dernier.



Un projet de radio



Mateata Mamaatuaiahutapu annonce le lancement d’une radio TNTV au début de l’année 2023. Le projet est déjà bien avancé. “ Nous tablons sur une programmation locale, de proximité. ” Les auditeurs pourront écouter des himene, suivre des émissions d’apprentissage des langues polynésiennes, “ et en particulier celles que l’on entend plus ”. La parole sera donnée aux auditeurs des îles au moins une fois par mois. Le Te Ve’a télévisé sera retransmis en attendant de pouvoir constituer une équipe de journalistes pour ce média. La directrice de chaîne souhaite étayer l’offre d’information sur le territoire, parlant de “ pluralisme ”. Pour ce projet, “ on se donne trois ans pour voir si ça fonctionne. ”



TNTV lance le va’a Festival



Une nouvelle course de va’a va être organisée le 1er octobre. Elle aura lieu lors d’un va’a festival et mettra à l’honneur les va’a tauati (V12). En mer, les rameurs s’affronteront sur 42 kilomètres entre Papeno’o et Taapuna. Ce qui donnera une dernière occasion d’entraînement avant la Hawaki Nui. À terre, de nombreuses animations seront prévues dans le village.



À propos de va’a, la Hawaiki Nui solo, première édition, qui aura lieu du 15 au 17 septembre sera retransmise en direct à la télévision, sur le site internet et en Facebook live.



L’événement reviendra probablement tous les deux ans.



Hot Fridge, top chef à la polynésienne



L’idée est simple, deux cuisiniers s’affrontent en duel en créant des plats à partir d’ingrédients stockés dans un frigo. La liste des ingrédients est la même pour les deux candidats et préétablies en amont. En arrivant les candidats ne savent pas qui ils rencontrent, ni ce qu’ils vont trouver. Un jury composé de trois personnes : Maheata Banner, Jean Galopin et Heimata Hall doivent juger les créations. Ils ont une liste de cinq points à vérifier : le goût bien sûr, mais aussi la présentation, la créativité, l’utilisation de produits locaux et l’aspect diététique. Maheata Banner indique : “ La situation dans laquelle se trouve les candidats est celle de tous ceux qui, rentrant chez eux le soir, ouvrent leur réfrigérateur et doivent imaginer un dîner à partir de ce qu’ils trouvent. Au fil du temps, pour animer un peu le concours, des contraintes ont été ajoutées, comme un temps de préparation donné. ” Hot Fridge est une émission familiale, “ il n’était pas question de critiquer, mais plutôt d’encourager, d’échanger. Je tiens à dire que les commentaires et remarques ont tous été bienveillants ”, insiste Maheata Banner.



Co-produit par KMH Média Production et TNTV, l’émission, familiale, a été imaginée par Karim Mahdjouba, elle est présentée par Rai. Chaque épisode dure 45 minutes. Elle sera diffusée tous les vendredis à 19h35 à partir de ce soir.



Rédigé par Delphine Barrais le Jeudi 8 Septembre 2022 à 20:36 | Lu 209 fois