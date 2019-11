Poulain et Menou s'imposent à la Feria

L'association Tefana Athlétisme organisait samedi la 22édition de la Feria Carrefour, une course à pied sur route de 12 kilomètres. Le départ de la course a été donné devant Carrefour Faa’a, les coureurs se sont élancés vers le pont de Taapuna avant de revenir vers l’enseigne de Punaauia.Plus de 180 coureurs étaient au rendez-vous.C’est le cycliste et spécialiste du XTerra Teva Poulain (Vélo Club de Tahiti) qui s’est imposé en 44:03. Le sportif partait favori en l’absence de Samuel Aragaw et Cédric Wane. C’était sans compter sur la présence de Justin Monier qui l'a talonné jusqu’au sprint final. Le licencié du VCT s’impose finalement avec seulement trois centièmes de seconde d’avance. Justin Monier, non licencié, boucle le parcours en 44:06, et Simon Ziad du Rimap termine en 44:29.Chez les femmes, c’est Elodie Menou qui gagne la course en 53:49 devant Béatrice Tihoni en 57:26 et Guilène Revauger en 58:37.En relais mixte, Teva Poirson et Teikiopua Kahiehitu l'emportent en 59:01, suivis de Jeremy Morineau et Wendy Carlesso en 01:01:35. En relais Hommes, Bastien Taraihau et Yoann Pimot-Oopa s'imposent en 47:46 devant Manua Ferruci et Joaquin Varney (48:33). Enfin, l'unique relais femmes, Sinthia Li Chao etTehani Teaha finit le parcours en 01:07:40.Samedi sera proposé l’ATN urban run 2019, autre rendez-vous des aficionados de course à pied.