"Possible début de circulation du Delta sur Tahiti"

Tahiti, le 7 juillet 2021 – Les inquiétudes des autorités sanitaires se confirment. Dans son dernier bulletin épidémiologique, la plateforme Covid annonce un "possible début de circulation de variant Delta sur Tahiti" et exhorte tous les professionnels de santé à "la plus grande vigilance pour la surveillance d'éventuels cas suspects" alors que seul 23,4% de la population totale a reçu un schéma vaccinal complet.



Les soupçons des autorités sanitaires depuis quelques jours étaient fondés. Selon le dernier bulletin épidémiologique, "deux cas de variants contaminés localement par un cas variant importé (Delta)" ont été identifiés, faisant craindre une "possible circulation du Delta sur Tahiti". Si la situation épidémiologique reste stable sur la dernière semaine, avec de faibles taux d’incidence, de positivité des tests et d’hospitalisation, les autorités sanitaires exhortent dès lors tous les professionnels de santé à "la plus grande vigilance pour la surveillance d'éventuels cas suspects". "Le recours aux tests de dépistage" est ainsi vivement recommandé. D'autant que la part de la population totale ayant reçu au moins une dose de vaccin n'atteint que 27 %, contre 36,4 % chez les 18 ans et plus. Cette proportion atteint 65,5% chez les plus de 60 ans et 72% chez les plus de 75 ans. Mais la part de la population totale ayant reçu un schéma vaccinal complet atteint seulement à 23,4%.



Par ailleurs, la plateforme fait état de 16 nouveaux cas confirmés sur la dernière semaine, dont 10 à Tahiti, un à Moorea, un à Hiva Oa et quatre cas importés. Sur les 3 733 voyageurs internationaux arrivés en Polynésie (dont 1 530 en provenance des Etats-Unis), les quatre cas positifs représentent 0,1% des voyageurs. Par ailleurs, 270 voyageurs (7%) ont été placées en quarantaine à leur arrivée pour absence de schéma vaccinal complet. Au total depuis l’annonce des motifs impérieux début février, 68 cas importés ont été identifiés, dont 33 depuis la mise en place du protocole de dépistage renforcé à l’arrivée (mai 2021). Parmi eux, 45 cas de variants ont été identifiés.



La plateforme rappelle que des centres de dépistage sont ouverts à l'Institut Louis Malardé, à l'hôpital de Taravao, au centre de Mahina (ex-RSMA), au dispensaire de Papara, et à l'hôpital de Moorea. Du côté des îles les centres médicaux sont également en mesure de réaliser ces dépistages.