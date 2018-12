Pose de la première pierre de l'opération Tefatufatu

FAA'A, le 18 décembre 2018 - ​Edouard Fritch, président de la Polynésie française, et Jean-Christophe Bouissou, ministre du Logement ont procédé ce mardi à la pose de la première pierre du logement social de Tefatufatu à Faa'a. D'ici mai 2020 quinze appartements devraient sortir de terre.



Une nouvelle cérémonie de pose de la première pierre du côté de Faa'a. Après celle de Hotuarea qui s'est tenue lundi dernier, Edouard Fritch, président du Pays, et Jean-Christophe Bouissou, ministre du Logement, ont lancé officiellement ce mardi l'opération de Tefatufatu sur les hauteurs de Faa'a.



Le projet sera réalisé sur une parcelle de 2 878 mètres carrés acquise par l’Office polynésien de l’habitat (OPH). Ce programme conçu par le cabinet Tropical Architecture, consiste à réaliser un immeuble en R+2 de 15 logements à vocation locative du F3 au F4 avec 30 places de parking, ainsi qu’une aire de jeux de 105 mètres carrés. Le budget travaux de cette opération s'élève à 417 millions de francs. Les premiers coups de pioches devraient être donnés en janvier prochain, pour une livraison prévue en mai 2020.



Le parti pris architectural de cette résidence s’inscrit dans la continuité de la volonté du ministère du Logement de réaliser des résidences sociales dans le "mieux vivre ensemble", et avec un réel confort de vie. Cette résidence sociale aura ainsi des jardins privatifs de 40 à 135 mètres carrés, et les familles logées aux niveaux supérieurs pourront quant à elles bénéficier d'une superficie de 130 mètres carrés en toiture-terrasse qui seront aménagés en jardins. Les loyers prévus varient entre 25 200 francs pour un F3, et 32 200 francs pour un F4.



"Je reconnais que la ville de Faa'a doit bénéficier d’un rattrapage social", a indiqué le président du Pays. Robert Maker, 1er adjoint au maire à la mairie de Faa'a, est de son côté ravi du projet. Même si ce dernier émet quelques réserves, notamment au sujet des recouvrements de loyer. "Il va falloir accompagner, et éduquer ces personnes si on ne veut pas venir creuser davantage le déficit à l'OPH", a insisté l'élu de Faa'a.