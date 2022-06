Portugal: 8 tonnes de cocaïne saisies dans des conteneurs de bananes de Colombie

Lisbonne, Portugal | AFP | vendredi 24/06/2022 - Plus de 8 tonnes de cocaïne dissimulées dans des conteneurs transportant des bananes provenant de Colombie ont été saisies par les autorités portugaises dans le port de Setubal, situé à 50 km au sud de Lisbonne.



"Cette saisie est très supérieure à ce que nous avons l'habitude de voir", a déclaré vendredi le directeur de la police judiciaire, Luis Neves, lors d'une conférence de presse.



La drogue saisie, qui était destinée à plusieurs pays européens, est évaluée à "plusieurs millions d'euros", a ajouté M. Neves en précisant que la police portugaise ne communiquait jamais d'estimation précise.



La drogue était dissimulée à l'intérieur de "caisses de bananes transportées dans les cales de trois navires" qui effectuaient des liaisons toutes les semaines entre des ports colombiens et plusieurs ports européens, a précisé la police dans un communiqué.



L'opération, baptisée "Bananero", est le résultat d'une "coopération internationale" avec plusieurs pays d'Amérique latine et a bénéficié du soutien d'Europol, mais n'a pour l'instant débouché sur aucune arrestation, a-t-on appris de même source.



Les autorités portugaises constatent une augmentation des quantités de drogue saisies. Depuis le début de l'année, le Portugal a déjà mis la main sur plus de 12 tonnes de cocaïne, ce qui représente une hausse de 22,7% par rapport au volume total saisi sur l'ensemble de l'année dernière.