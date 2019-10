Portrait-type d'un SDF polynésien

PAPEETE, le 30 septembre 2019 - Après un an d'enquête auprès de 116 personnes en errance à Papeete, l'association Te Torea dévoile ses premiers résultats. L'idée : il faut d'abord comprendre qui sont les sans domicile fixe polynésiens pour pouvoir les aider à sortir de la rue.



Qui sont les 300 personnes en errance vivant dans les rues de Papeete ? Pour le savoir, l'association Te Torea qui gère deux centres d'accueil des SDF à Papeete a mené une enquête de terrain pendant un an, d'octobre 2018 jusqu'à la semaine dernière. Les résultats préliminaires ont été dévoilés jeudi lors d'une conférence publique où l'ensemble des acteurs associatifs de l'aide aux sans-domiciles fixes étaient présents. Ils ont ainsi pu découvrir le profil type du SDF de Papeete (voir encadré) et les premières conclusions de l'enquête.



La directrice de Te Torea, Yasmina Taerea, explique que "pour certaines personnes, quand on essaye de comprendre leur parcours de vie, on se rend compte que la rue va être un refuge, à défaut d'avoir mieux : ' la rue je vais éviter les conflits à la maison'. Pour certaines personnes âgées 'je vais éviter de me faire rançonner mon moni ru'au'..." Mais elle note que si les SDF avaient un autre choix, beaucoup préféreraient ne pas être à rue car elle regorge de dangers : "On voit sur le terrain qu'une fois que la nuit tombe, tous les dangers sont possibles. Il y en a qui se font voler leurs affaires pendant qu'ils dorment, il y en a qui se font tabasser, d'autres qui sont agressés sexuellement... C'est pour ça aussi que beaucoup se regroupent, ou dorment le jour quand ils ont la garantie qu'il y a de la foule autour d'eux."



Après ces premiers résultats, l'analyse des données issues de l'enquête va se poursuivre : "Nous devons maintenant étudier le profil de ceux qui sont sortis de la rue pour trouver ce qui les a aidé. Nous savons par exemple que la plupart de ceux qui sont sortis de la rue l'ont fait pour récupérer leurs enfants qui avaient été confiés à la famille, ou même placés. Dans ce deuxième cas, ils nous disent qu'on a 'haru', donc volé, leurs enfants. On voit aussi que pour rentrer dans leurs familles il faut qu'ils reviennent avec des revenus, ou au moins qu'ils apportent à manger. Les CAE et les formations aidées par le SEFI ont beaucoup aidé dans ces cas-là."



"PERSONNE N'EST À L'ABRI DE LA RUE"



L'enquête valide aussi la façon de travailler des bénévoles, dans l'accompagnement plutôt que dans le paternalisme : "pour les associations, la priorité c'est d'aller à la rencontre des personnes en errance, démarrer avec un dialogue, écouter et comprendre pourquoi elles sont à la rue et quels sont leurs besoin. C'est après seulement que l'on peut travailler sur leurs priorités, et nous on les accompagne. Et si on peut les sécuriser dans un foyer, on le fait."



Un des autres enseignements de cette étude c'est qu'il faudrait mener une vraie enquête publique "sur la famille, la relation parent-enfant, les obligations au sein d'une famille, car il se révèle que presque toutes les personnes en errance ont un foyer où retourner. On se rend vraiment compte qu'en fait, personne n'est à l'abri de la rue."



C'était aussi l'occasion de discuter des priorités à venir pour l'association Te Torea. Pour Yasmina Taerea, "la priorité c'est le déplacement de notre centre de jour de Vaininiore vers notre nouveau local à Mamao. Il y a aussi le projet de sécuriser le centre d'hébergement d'urgence. Sinon pour l'aide aux sans-abris, il y a un besoin urgent d'un foyer pour les jeunes travailleurs."



Enfin, concernant le communiqué très engagé contre la politique du gouvernement publié jeudi par l'association Te Torea, la directrice note qu'il y a un "manque important de communication entre les structures publiques et les structures associatives qu'il faut résoudre au plus vite."