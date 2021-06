Port du masque, couvre-feu : possible alignement sur la métropole

Tahiti, le 16 juin 2021 - Alors que le Premier ministre Jean Castex annonce que le port du masque ne sera plus obligatoire dès jeudi et la fin du couvre-feu dès dimanche en métropole, le circuit législatif classique prévoit la publication au journal officiel de la République française d'un décret d'application en Polynésie française dès jeudi, suivi par un arrêté du haut-commissaire, Dominique Sorain. Celui-ci pourrait s'aligner sur la métropole et sur les mêmes échéances.



A l'approche de la saison estivale, l'allègement des restrictions s'accélère. Le port du masque ne sera plus obligatoire en extérieur dès jeudi et le couvre-feu sera levé dès dimanche : tombée mercredi, l'annonce du Premier ministre, Jean Castex, devrait déboucher aujourd'hui sur un décret d'application fixant la marge de manœuvre du haut-commissaire de la Polynésie, Dominique Sorain. Mais si la question du port du masque relève normalement d'une compétence Pays, dans le cadre de la loi de sortie d'urgence sanitaire, le décret pourrait donner cette habilitation au représentant de l'Etat. Alors que les services du haussariat ont déjà commencé à travailler sur l'arrêté d'application en Polynésie française, la question du masque sera "arbitrée" comme les fois précédentes en consultation avec les services du Pays. "L'idée c'est qu'il reste obligatoire dans un premier temps dans les établissements recevant du public" indique-t-on côté haussariat. Il est également possible qu'il soit maintenu dans "certains lieux", ou "circonstances propices aux concentrations de personnes sans distanciations". Concernant le couvre-feu en Polynésie, il n'est pas impossible qu'il soit lui aussi levé avant le 30 juin, voire ce dimanche.