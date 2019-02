Pool party avec le duo électro Synapson

Ils en ont fait du chemin les deux amis d'enfance depuis la naissance de leur formation en 2009. En 2015, l'album "Convergence", une bombe électro-house, a ouvert pour ses auteurs, Alex et Paul, l'ère de tous les succès. Les deux artistes, hissés au rang de nouveaux héros de la French touch, ont depuis réalisé plusieurs tours du monde pour prêcher leur bonne parole musicale et assuré plus de 200 concerts en un an – Vieilles Charrues, Printemps de Bourges, Solidays, Zénith, etc. Quant à leurs tubes, Fireball ou All in You (plus de 15 millions de vues sur YouTube), ils se sont directement classés au sommet des tops iTunes dans de nombreux pays.