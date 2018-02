"Pool party" avec Walshy Fire, le DJ de Major Lazer !

Emmenée par Thomas Wesley Pentz, dit Diplo, et Walshy Fire, la machine à hits est, en effet, toujours en avant toute ! Alors que le tube planétaire "Lean on" (2015) a désormais dépassé plus de 2,2 milliards de vues, a été 10 fois disque de platine et s'est classé N°1 dans 40 pays, Major Lazer a connu de nouveaux succès mondiaux, avec notamment "Know no better", "Run up", ou encore "Cold water". Celui-ci, en featuring avec Justin Bieber, frôle déjà le milliard de vues. Par ailleurs, Major Lazer va sortir dans les prochaines semaines son nouvel album intitulé "Music is the Weapon" où l’on trouvera des collaborations avec Sia, Gwen Stephanie, ou encore The Weeknd.