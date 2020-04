Polynésiens bloqués en métropole : le ciel se dégage

Ce mercredi, un vol de continuité territoriale rapatriera “une trentaine de personnes”, a annoncé le ministre de la Santé. Essentiellement des personnes qui avaient été évasanées et qui finissaient leurs protocoles médicaux et “un certain nombre d’accompagnateurs”. Pour pouvoir embarquer, ces personnes doivent subir un examen médical et un test avant leur retour.

En ce qui concerne les résidents et les étudiants polynésiens bloqués en métropole, “les délais étaient un petit peu courts” et il n’a pas été possible de leur permettre d’embarquer sur le vol censé arriver demain. Le ministre de la Santé a cependant assuré que “dans le prochain vol de continuité territoriale”, soit aux alentours du début du mois de mai, “un certain nombre” des résidents et étudiants pourra embarquer. Tout en sachant que les vols de continuité territoriale se font dans des conditions particulières. En effet, seuls “100 à 110 passagers pourront embarquer”, a détaillé le ministre, pour permettre de respecter la distanciation. Jacques Raynal a également fait mention “d’autres vols dans le courant du mois de mai” pour permettre aux Polynésiens bloqués en métropole de revenir sur le fenua. Une “bonne nouvelle” pour la grande majorité d’entre eux.