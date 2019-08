Polynésie la 1ère veut redevenir 1ère en Polynésie

Papeete, le 21 août 2019 - A l'occasion de sa réunion de rentrée ce mercredi, Polynésie la 1ère a clairement affiché ses intentions de reconquérir le public polynésien. Et pour cela, un seul maître-mot qui s'applique à internet, à la radio et à la télévision : la proximité avec la population.



"C'est le téléspectateur qui a la télécommande en main et qui décide de s'arrêter sur un programme, alors à nous de lui faire choisir ceux de Polynésie la 1ère. C'est lui, le seul maître à bord", précise d'entrée de jeu Gérard Hoarau, le directeur régional de la station de Pamatai, lors de la réunion de rentrée de la chaîne. Une rentrée un peu particulière, puisque la chaîne du groupe France Télévisions, qui a perdu son leadership lors des derniers sondages de 2018, espère bien retrouver sa première place devant TNTV.

Alors pour cette nouvelle saison, Polynésie la 1ère a teasé ce matin les grandes lignes du scénario de la reconquête de l'audience : "Notre ADN, c'est la proximité. On veut une télévision pour, avec et par les Polynésiens (…). On veut retisser les liens avec nos auditeurs, nos internautes et nos téléspectateurs de Tahiti et de nos archipels ", insiste le directeur régional. Et pour recréer ces liens avec la population locale, Polynésie la 1ère mise sur la convergence de ses trois supports, complémentaires les uns des autres, le web, la radio et la télévision.