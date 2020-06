Polynésie la 1ère cherche à former journalistes en herbe

“Il y a des outre-mers, chaque territoire, a sa propre culture, sa propre langue, la Polynésie a une identité très forte (…). Il est important que la télévision, la radio et le web de Polynésie la 1ere, soient à l’image du Pays et qu’ils soient faits pour, avec et par les Polynésiens (…). C’est pour cette raison que l’on souhaite donner leur chance à de jeunes Polynésiens ”, explique Gérard Hoarau, directeur régional de Polynésie la 1ère.



L’appel à candidatures s'adresse à des étudiants issus de milieux prioritaires titulaires d'une licence, ayant une bonne maîtrise du français et du tahitien à l'oral et à l'écrit, à l'aise avec les nouvelles technologies et motivés de raconter, décrypter, partager leur Pays.

”Nous avions déjà lancé un programme de ce genre il y a une vingtaine d’années, cela fait partie de notre ancrage territorial, de notre mission de service public d’accompagner de jeunes Polynésiens et de leur offrir la possibilité de se former à ce métier. Nous souhaiterions qu’il y ait une parité homme/femme”, précise Eric Joho, responsable du projet pour Polynésie la 1ère.

Si l’objectif de ce programme tutoré est de permettre à des jeunes d’acquérir de réelles compétences dans le métier de journaliste “ qui devient de plus en plus exigeant, exposé et souvent décrié ”, souligne Eric Joho, ce projet ne s’arrête pas là et va plus loin. “ D’ici quelques années, plusieurs personnes vont partir à la retraite, les plus anciens pourront les guider, leur faire part de leur expérience, de leurs connaissances ”, insiste le responsable du projet, pour qui la transmission du savoir à cette nouvelle génération est très importante.