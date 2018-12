"Polynesian are all connected by water", le puissant haka de Jason Momoa (video)

HONOLULU, le 22 décembre 2018- "We as Polynesians are not separated by land but we are all connected by water and that is who we truly are." Dans cette vidéo, avant d'entamer un Haka endiablé, Jason Momoa, en tournée de promotion pour le film évènement "Aquaman", rend un puissant hommage aux peuples polynésiens. "This is a great moment of my life, because we represent all Polynesian, Virgin, Maori, Tahitian, love guy you so much"