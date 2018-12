Polynélivre fête Noël en pédiatrie du CHPF

PAPEETE, le 14 décembre 2018- Quatre des onze intervenants de l’association Polynélivre qui lisent des livres quotidiennement aux enfants hospitalisés en pédiatrie au CHPF ont proposé un Noël un peu an avance aux 16 petits malades, âgés d’un mois à 14 ans, vendredi 14 décembre.



Chacun d’entre eux a eu le choix entre trois livres selon leur tranche d’âge et les parents accompagnateurs ont pu en apprendre plus sur les autres actions de Polynélivre (Lire au bord de l’eau ou bourse aux livres, animations dans les maison de l’enfance et à la Maison de la culture).

Les enfants, fatigués pour la plupart, ont retrouvé le sourire en recevant leurs cadeaux qui avaient été préparés et décorés en amont. Les quatre bénévoles s’étaient habillées en lutins et rennes du Père Noël, tout de rouge et de vert vêtues. Le personnel du service pédiatrie ne s’est pas fait prier pour poser avec elles.