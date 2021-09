Pologne: Plus de 200 fausses alertes à la bombe dans les écoles le jour de la rentrée

Varsovie, Pologne | AFP | mercredi 01/09/2021 - Les pompiers sont intervenus plus de 200 fois dans les écoles polonaises mercredi, jour de la rentrée, pour de fausses alertes à la bombe "peu crédibles", a indiqué à l'AFP leur porte-parole.



"Cela arrive quelques fois dans l'année qu'on reçoive une alerte à la bombe, mais aujourd'hui nous sommes intervenus 225 fois", a déclaré à l'AFP Karol Kierzkowski un porte-parole des pompiers.



"A chaque fois nous avons assisté la police qui, parfois, évacuait l'école le temps de fouiller le bâtiment".



"Cela créait plus d'ennuis que de réels dangers. Les fausses alertes étaient peu crédibles et ne se sont jamais confirmées", a-t-il ajouté.



"Avec le 1er septembre et la rentrée scolaire, le fléau annuel des fausses alertes à la bombe est de retour dans nos établissements d'enseignement", a déclaré le maire de l'arrondissement de Wola de la capitale polonaise dans un communiqué.



"C'est particulièrement difficile pour les plus jeunes élèves qui commencent leur cursus scolaire et c'est pour eux très, très stressant", a ajouté Krzysztof Strzalkowski.



"Ce genre d'alertes arrive lorsqu'il y a un jour important dans les écoles. La dernière fois c'était en mai, juin", lorsque les élèves revenaient en classes après le confinement, a encore indiqué le porte-parole des pompiers.



Toutes les alertes à la bombe sont vérifiées par la police, qui en recherche l'auteur. Une fausse alerte est passible en Pologne d'une peine de prison allant jusqu'à huit ans.