Policiers agressés : La DSP regrette un “manque de fermeté” du parquet

Tahiti, le 12 janvier 2022 – Dans un mail transmis aux médias locaux mercredi, la Direction de la sécurité publique déplore le manque de fermeté du parquet suite à l'arrestation mouvementée d'un individu le 7 janvier dernier. Contacté, le procureur de la République, Hervé Leroy, indique que la réponse pénale apportée par le parquet a tenu compte des faits tels qu'ils avaient été rapportés.



La Direction de la sécurité publique (DSP) a adressé mercredi un courrier aux rédactions locales afin de dénoncer un “manque de fermeté” du parquet sur la question des violences commises envers ses agents. Ce ras-le bol des policiers a atteint son apogée le 7 janvier dernier lorsqu'un individu a été contrôlé dans une station-service de Papeete sans masque et en refusant de décliner son identité.



Dans son communiqué, la DSP explique que l'homme s'est “violemment” opposé à ce contrôle, qu'il a ensuite saisi un policier à la gorge et l'a repoussé contre un véhicule, le blessant à la tête. Durant cette interpellation, un autre agent de la DSP a été “blessé à un doigt et un coude”. Ces deux policiers ont respectivement bénéficié de trois et un jour d'incapacité totale de travail. L'homme, sur lequel on a découvert “deux barrettes de cannabis” lors de sa garde à vue, a fait l'objet d'une “simple convocation devant l'APAJ pour une composition pénale”. Une décision qui étonne la DSP au regard du “cumul d'infractions constatées”. Même si “l'individu s'est excusé a posteriori”, la DSP déplore “l'augmentation ces derniers mois des rebellions et des violences” contre ses agents et s'étonne que ces faits ne fassent pas l'objet d'une plus “grande fermeté”.



Contacté, le procureur de la République, Hervé Leroy, “surpris” par la teneur de ce courrier indique que la réponse pénale apportée à cette affaire a “tenu compte des faits tels qu'ils avaient été rapportés et de la personnalité de l'individu qui est primo-délinquant”.