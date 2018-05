Police nationale : Temarii, Collin et Titaina ont reçu la médaille d'honneur

Collin Tokinteiti

43 ans



"Je suis entré dans la police pour protéger la population"



" C'est un honneur de recevoir une telle décoration. Ce qui est difficile dans mon métier, pour ma part, est de ne pas m'occuper suffisamment des victimes. C'est le sentiment que j'ai. Mon métier est de m'occuper des auteurs des faits et des délinquants. Parfois, je laisse de côté un peu les victimes, mais je fais mon maximum pour m'occuper d'elles. J'aimerais aborder les victimes sous un aspect plus psychologique, plus proche. Des fois, ne serait-ce que parler avec les victimes, ça peut beaucoup aider déjà. Mais le problème est que si je parle avec la victime, eh bien, l'auteur des faits court toujours. J'ai beaucoup de bons souvenirs dans mon métier. Ça peut être des choses simples, comme les élections par exemple. Faire les procurations pour les personnes qui sont invalides chez elles, on se déplace et on va à leur rencontre. Ça leur permet d'accomplir leur devoir. Donc, nous voyons des fois des personnes qui sont dans des situations difficiles et on les aide à remplir leur devoir de citoyen. Ça peut être aussi le fait de renseigner des touristes qui débarquent des paquebots… C'est servir le public tout simplement. Les gens font attention à tous nos gestes, donc on essaye de bien se comporter et de faire honneur à notre tenue, parce que je suis entré dans la police pour protéger la population. "