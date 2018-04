Pole dance, 'ori tahiti et mapping vidéo: le nouveau spectacle de Tahiti Pole Art

Papeete, le 17 avril 2018 - Tahiti Pole Art revient pour un nouveau show, intitulé "Ruahine", les 10 et 11 mai prochains. Et pour son troisième spectacle, l'école Tahiti Pole Art ajoute à la belle fusion de pole dance et de 'ori tahiti, du mapping vidéo. En tout, ce seront pas moins de 70 danseuses de l'école Tahiti Pole Art et 20 danseurs de'ori tahiti, qui se partageront la scène du Grand théâtre autour du thème de la protection de la nature.



L'an dernier, Tahiti Pole Art avait joué à guichet fermé avec son show, "Tumu-Ao", un mix de pole dance et de 'ori tahiti, et il y a de fortes chances pour que le nouveau spectacle d'école "Ruahine" fasse également salle comble cette année !

En tous les cas, tous les ingrédients sont réunis pour que le public vienne nombreux à ce show inédit, créé par Vaiana Mahinui, directrice de l'école Tahiti Pole Art et par son cousin Toanui Mahinui, professeur de 'ori tahiti au Conservatoire artistique de la Polynésie française.

"Je suis passionnée depuis mon plus jeune âge par le 'ori tahiti et j'ai découvert il y a quelques années la pole dance. Allier mes deux passions dans un spectacle, c'est le rêve" , évoque en souriant Vaiana Mahinui, qui a créé en 2013 Tahiti Pole Art, une école de pole dance et d'arts aériens, située en plein cœur de Papeete.