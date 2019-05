Poker : 30 Polynésiens s’envolent pour le Big Fifty à Las Vegas

A la clé, pour l’un d’eux peut-être, le formidable prix d’un million de dollars garanti réservé au vainqueur de ce tournoi exceptionnel. Le tournoi du "Big fifty" prévoit d’accueillir 20 000 joueurs de Texas Hold’em début juin prochain à l’hôtel Rio de Las Vegas. En marge des World Series of Poker, un événement considéré comme le championnat du monde de ce jeu de cartes, le Big 50 garantit 5 millions de dollars pour les joueurs qui parviendront à se hisser jusqu’aux places payées.Avec l’espoir d’être de ceux-là, 30 joueurs tahitiens membres de l’association Team Poker Pro prennent l’avion ce jeudi pour Las Vegas, où ils prévoient de séjourner jusqu’au 10 juin prochain.Plusieurs d’entre eux ont été sélectionnés par le biais de tournois organisés localement par l'association Tahiti Poker Tour. Ce collectif organise depuis plus de 10 ans des tournois dotés de lots, et non d’argent, pour les gagnants.L'association Team Pro Poker Tahiti n’organise pas de tournois mais s'appuie sur l'association Tahiti Poker Tour pour sélectionner les meilleurs joueurs. Elle a organisé cinq tournois qualificatifs, de mi-septembre 2018 à fin janvier 2019 avec à la clé 10 "Pack Vegas" pour les vainqueurs.Les Pack Vegas comprenaient le billet Air Tahiti Nui, l’hébergement en quatre étoiles dans le quartier très fréquenté du "Strip", la location d’une voiture et le ticket d’entrée au tournoi "Big fifty", d'une valeur de 500 dollars.Les joueurs qui n'ont pas gagné pouvaient se joindre au groupe moyennant des frais de voyage de 140 000 francs (billets d'avion, hôtel et voiture) grâce au soutien de sponsors locaux. Ce tarif a été possible grâce au soutien de la compagnie Air Tahiti Nui, sponsor principal de l'association.Plusieurs joueurs qui participent au déplacement sont déjà parvenus dans les places payées, lors de tournoi en championnat du monde. Une prouesse lorsque l’on considère que les meilleurs joueurs mondiaux se rendent chaque année aux WSOP, où seuls moins de 15% des joueurs inscrits sont payés.Beaucoup de joueurs polynésiens ont déjà finis 1er sur des tournois moins prestigieux que les championnats du monde, durant cette période