Point d'interrogation sur la grève à l'OPT

Tahiti, le 1er février 2023 – La grève à l'OPT aura-t-elle lieu ? Le préavis déposé samedi dernier par la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie arrive à échéance ce jeudi matin. Si des rencontres ont eu lieu ces derniers jours, la direction de l'OPT indiquait mercredi ne pas savoir si la grève serait effectivement déclenchée ou non.



Le préavis de grève déposé par la Confédération des syndicats indépendants de Polynésie (CSIP) à la holding OPT et ses filiales Onati et Fare Rata, ainsi qu'à Marara Paiement, Pacific Cash Service, Vini Distribution et Tahiti nui Télécom arrive à échéance ce jeudi matin. Mais l'on ne sait toujours pas si celle-ci sera effective ou non.



Des négociations ont eu lieu ces derniers jours entre syndicalistes et direction qui avaient permis de faire des “propositions et contre-propositions” de part et d'autre, nous avait indiqué mardi le secrétaire général de la CSIP, Cyril Le Gayic. Ce dernier a rencontré certains salariés du groupe ce mardi matin à Arue et des échanges ont eu lieu au cours de la journée avec la direction de l'OPT, sans pour autant de réunion. Contactée, la direction a indiqué ne pas savoir si la grève serait déclenchée ce jeudi matin.



Rappelons que les revendications de la CSIP portent principalement sur les revalorisations salariales et l'accord d'entreprise avec notamment une demande de hausse du plafond de la prime d'ancienneté.