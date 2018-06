Poète et écrivain hors-norme, Patrick Amaru s'en est allé

PAPEETE, le 18 juin 2018 - Auteur bien connu au fenua, Patrick Amaru est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, d'un arrêt cardiaque. Il a marqué notre histoire par sa plume. Primé à plusieurs reprises au Heiva i Tahiti, ce grand poète est parti en laissant une marque indélébile dans le cœur des Polynésiens.



" On a appris la nouvelle tôt ce lundi matin ", indique Yves Doudoute, de l'association Haururu.



Le monde de la Culture est en deuil. Patrick Amaru, est décédé dans la nuit de dimanche à lundi, d'un arrêt cardiaque. Poète, écrivain et ardent défenseur de la Culture, Patrick Amaru a marqué l'histoire de notre pays au travers de ses nombreux poèmes, " il a écrit énormément de chants pour Haururu, des textes qui racontent l'histoire de notre association ", raconte Yves Doudoute.



Des chants qui continueront de raisonner au travers de Haururu notamment, " il sera toujours parmi nous ", dit Yves Doudoute. D'ailleurs, Patrick Amaru a été le premier président de cette association culturelle de Papenoo, d'où il est originaire.



Ses amis le décrivent comme étant un homme très discret, connu et reconnu pour sa bonté, sa modestie et son immense talent, " mais surtout comme étant un artiste qui adorait écrire. Il aimait beaucoup les textes d'Henri Hiro, et au travers de son style, on reconnait un peu celui d'Henri Hiro. Ils étaient assez proches dans la manière d'écrire ", décrit Yves Doudoute.



Non seulement, Patrick Amaru aimait l'écriture, mais il appréciait aussi le théâtre ou encore les spectacles. Il a remporté plusieurs premiers prix au Heiva i Tahiti, en tant qu'auteur pour plusieurs groupes de chants et danses.



Travailleur hors-pair, il est notamment à l'origine du thème qui a été retenu pour le grand gala du Conservatoire, " Te Papa a Tu a-tua ". " Son histoire a choisi de mettre en lumière du mythe de la création, de l’attachement à la terre, du lien entre les civilisations, et on en revient toujours au Conservatoire comme "terre de l’apprentissage". Les textes de l’auteur sont des hommages vibrants à l’apprentissage, au partage des connaissances, à la transmission d’une culture vivante et une invitation à vivre pleinement la culture polynésienne ", indique le Conservatoire.



Un spectacle qui a été joué par plus de 600 danseurs, samedi, à To'atā.



En plus de l'écriture, Patrick Amaru était avant tout enseignant spécialisé en langues et cultures polynésiennes. Aujourd'hui, la Polynésie perd un grand homme, amoureux de sa Culture.



Nos pensées vont vers sa femme, sa fille, sa famille et tous ses amis. La rédaction de Tahiti Infos vous adresse ses sincères condoléances. Nā te Atua Hau 'outou e tauturu mai !



Une veillée sera donnée ce lundi soir, au fare âmuiraa Epene Etera, à Auae, Faa'a, à partir de 19 heures. Une autre veillée se fera mardi soir, mais elle sera réservée à la famille de Patrick Amaru. L'inhumation se fera mercredi à Papenoo, " à côté de son marae qui se trouve sur la terre de ses ancêtres ", indique Yves Doudoute.