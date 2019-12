Poenaiki Raioha, champion d’exception

Poenaiki Raioha, 22 ans, champion du monde de stand up paddle professionnel :



Comment as-tu débuté le stand up surf ?



"J’ai commencé le surf à huit ans et j’ai commencé à faire des compétitions. Vers l’âge de 12 ans, mon grand-père et mon père m’ont acheté ma première planche de paddle et j’ai commencé à prendre des vagues. J’ai vu que j’avais du potentiel en stand up, du coup j’ai décidé d’essayer d’aller plus loin. Depuis que je suis petit, c’est mon grand-père qui s’occupe de moi."



Tu as vu la discipline évoluer depuis tes débuts ?



"Il y a de moins en moins de monde qui pratique le stand up surf. Le foil lui commence à monter, beaucoup s’y sont mis mais le stand up est toujours présent malgré tout. Cette année, on était une trentaine à chaque étape du championnat du monde, de différentes nationalités."



Que représente ce titre pour toi ?



"Des années d’entraînement et de sacrifices. Je m’entraîne tous les jours. Le réveil est dur le matin mais cela a payé. (…) Cette année, étant premier au classement depuis la première épreuve, cela a été assez stressant. J’ai eu du mal à bien dormir. Heureusement, je m’entends bien avec tout le monde."



Comment se passe une journée type ?



"Le matin, je fais beaucoup de cardio, je vais faire du vélo en montagne sur longue distance. Ensuite, dans la journée, je vais surfer et, parfois, je vais faire du stand up paddle race. J’habite à Papenoo. Je surfe plutôt des vagues de plage car les étapes du championnat du monde se déroulent plutôt en beach break, sauf à La Barbade, où il y a un peu de récif. Du coup, je m’entraîne soit à l’embouchure, soit à la baie. "



Ton frère Mauiki est également un surfeur-compétiteur ?



"Oui, il a été heureux pour mon titre. Je vais souvent surfer avec lui. Il est fier de moi, de mon parcours. Il me suit et me soutient tout le temps. C’est un très bon surfeur mais il a son travail en parallèle donc ce n’est pas évident, il a de moins en moins de temps pour la compétition. En tous cas, c’est agréable de partager cette passion avec lui. "



Comment as-tu vécu la demi-finale entre Salazar et Diniz ?



"J’ai ressenti beaucoup de stress et beaucoup d’émotion. J’avais des copains français qui étaient là et qui étaient déjà prêts avec des fumigènes et une bouteille de champagne. Je ne savais plus quoi faire. J’étais carrément content. J’ai pleuré de joie. Ce titre est spécial pour moi car c’est en professionnel. Cela faisait cinq années que j’essayais d’avoir ce titre, que je me suis mis à fond pour l’avoir. Je l’ai eu, finalement."



Comment vois-tu ma suite de ta carrière ?



"Je ne sais pas ce que l’avenir me réserve. J’ai quitté l’école il y a deux ans, en décidant de me consacrer à 100% au stand up parce que cela n’allait pas à l’école. C’était difficile de gérer l’école et le stand up. Au niveau sponsoring, pour l’instant, je n’ai que du matériel, pas d’argent, donc ce n’est pas évident. Le Pays me donne une bourse mais c’est plus une aide ponctuelle qu’un salaire. Les épreuves de l’APP World Tour ont des "prize money", cela permet de rembourser une partie des frais engagés. Air Tahiti Nui m’aide pour les billets, le reste c’est mon grand-père qui paye. J’essaye de trouver de nouveaux sponsors grâce au titre de champion du monde professionnel. J’attends leur réponse. C’est difficile d’être sportif professionnel."



Tu as également une passion pour la musique ?



"Oui, j’ai connu ça avec mon grand-père, quand j’étais plus jeune, à travers le ukulele, le kamaka, la guitare et le synthétiseur.

Mon tonton Heifara joue dans un groupe, donc j’ai décidé d’évoluer aussi de ce côté-là. J’aime bien la musique, c’est aussi une passion."



C'est une fierté de représenter la Polynésie ?



"Oui. J’ai toujours été fier de porter les couleurs de la Polynésie. Quand je vois les gens me soutenir sur les réseaux sociaux, cela me fait chaud au cœur. Cela me motive. Je suis plutôt discret mais j’essaie de partager des informations pour montrer que je passe telle ou telle série…D’ailleurs je remercie tous ceux qui m’ont supporté cette année, mes sponsors, ma copine, ma famille et bonnes fêtes à tous, attention sur la route, boire ou conduire, il faut choisir !"