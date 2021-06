Poehere Wilson, Miss Tahiti 2010

TAHITI, le 13 juin 2021 - Elle est devenue Miss Tahiti en 2010 à l’âge de 21 ans. Elle a été l’ambassadrice de la Polynésie pendant une année et, trois ans plus tard, a porté l’écharpe de Miss Earth Hawaii, se qualifiant ainsi pour Miss Earth 2013.



D'origine paumotu et américaine, Poehere Wilson a remporté le titre de Miss Tahiti 2010 alors qu’elle était âgée de 21 ans. Elle a grandi à Hawaii mais a passé toutes ses grandes vacances en Polynésie, à Takaroa, chez ses grands-parents. Son aisance sur scène lui a permis de conquérir le jury et le public. Elle est devenue la cinquantième Miss Tahiti. Un rêve de toujours pour la jeune femme qui s’était préparée très jeune à cet objectif. Très fière de sa culture, inspirée notamment par Mareva Georges et Mareva Galanter, elle souhaitait représenter la Polynésie chère à son cœur partout dans le monde.



Poehere Wilson a commencé très jeune à défiler. Elle a avait fait du mannequinat à Hawaii et aux États-Unis, avait participé à plusieurs élections de beauté entre 12 et 19 ans. Elle était encore plus jeune lorsqu’elle a démarré le ‘ori Tahiti. Elle avait 3 ans. Elle a eu le goût de la scène très tôt ce qui explique sans doute son aisance le Jour J.



Étudiante à l’université BYU de Hawaii (en économie internationale) depuis deux ans lorsqu’elle a été couronnée, elle s’est installée à Tahiti pour assumer son nouveau rôle, s’inscrivant en économie et gestion à Punaauia. Parmi ses missions de l’année se trouvait la participation à la 81e élection de Miss France. Déterminée, Poehere Wilson s’est rendue en France pour l’événement avec trois valises de 30 kg de tenues dont une tenue traditionnelle en nacre et more qui pesait 7 kg à elle seule !



Après son titre de Miss Tahiti 2010, Poehere Wilson a porté en 2013 une autre écharpe, celle de Miss Earth Hawaii (première du genre) qui la qualifiait pour l’élection de Miss Earth 2013. Ce concours international de beauté existe depuis 2001, de nombreux pays élisent leur candidate pour y participer, mais Hawaii n’a lancé sa propre élection qu’en 2013.



Poehere Wilson a toujours gardé un lien avec la scène. Elle est restée danseuse. Elle a aussi ouvert son école de danse baptisée école de danse Poehere.